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24 апреля 2020, 18:45



Работники, очищающие от мусора разделительные газоны на ул. Комсомольской, забросали им коллекторы.

Руководство «Илан-Норильска» уже провело разъяснительную работу со своими работниками о недопущении подобных ситуаций. В ближайшее время представителям компании придется получить у предприятия «КОС» соответствующие допуски и очистить замусоренные смотровые колодцы. В администрации города рассматривается вопрос о применении штрафов к подрядчику за незаконное складирование бытового мусора. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:202 Сегодня специалисты управления городского хозяйства администрации Норильска, «Норильскавтодора», предприятия «Коммунальные объединенные системы» и компании «Илан-Норильск» провели выездное совещание. Поводом послужило несанкционированное складирование бытового мусора в смотровые колодцы коллекторного хозяйства на ул. Комсомольской. Работники «Илан-Норильск», по-видимому, чтобы упростить себе работу, собранный с разделительных газонов мусор сбрасывали в коллекторы, вместо того чтобы собрать его в мешки и транспортировать куда положено.Руководство «Илан-Норильска» уже провело разъяснительную работу со своими работниками о недопущении подобных ситуаций. В ближайшее время представителям компании придется получить у предприятия «КОС» соответствующие допуски и очистить замусоренные смотровые колодцы.В администрации города рассматривается вопрос о применении штрафов к подрядчику за незаконное складирование бытового мусора.Фото Владимира Макушкина