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27 апреля 2020, 14:29



В честь 75-летия Победы в июне в Дудинке планируется открытие нового музея «Боевая слава».

«Инициатива Таймырского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвана показать участие жителей Таймыра в битвах Великой Отечественной войны. Собран материал об участии таймырцев в защите Брестской крепости, Сталинграда, обороне и прорыве блокады Ленинграда, сражении на Курской дуге, обороне Диксона и Северного морского пути, взятии Берлина», - сообщила заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова. В число экспонатов музея планируется внести элементы и макеты огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а также военную форму различных времён года, ордена, медали и значки фронтовиков, предметы их быта. В экспозициях будущего музея жители Таймыра смогут рассказать о своих фронтовиках и родственниках, ковавших победу в тылу. Штатных экскурсоводов в музее не будет, экскурсии будут проводить члены «Боевого братства», а также молодёжь, которую задействуют в мероприятиях. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:387 Таймыр - единственная территория за Уралом, где произошёл бой с гитлеровскими частями. В августе 1942 года защитники порта Диксон отбили атаку германского тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер», тем самым сорвав планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути и пройти на территорию СССР с севера по Енисею.«Инициатива Таймырского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвана показать участие жителей Таймыра в битвах Великой Отечественной войны. Собран материал об участии таймырцев в защите Брестской крепости, Сталинграда, обороне и прорыве блокады Ленинграда, сражении на Курской дуге, обороне Диксона и Северного морского пути, взятии Берлина», - сообщила заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова.В число экспонатов музея планируется внести элементы и макеты огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а также военную форму различных времён года, ордена, медали и значки фронтовиков, предметы их быта.В экспозициях будущего музея жители Таймыра смогут рассказать о своих фронтовиках и родственниках, ковавших победу в тылу. Штатных экскурсоводов в музее не будет, экскурсии будут проводить члены «Боевого братства», а также молодёжь, которую задействуют в мероприятиях.Фото: Денис Кожевников