Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43350

27 апреля 2020, 14:34



В Норильске на период пандемии сократится количество автобусов, работающих на частных маршрутах.

В итоге перевозчики, работающие по маршрутам 7А, 7Б, 8Б, 26К, 35, 40К, приняли решение внести изменения в расписание движения автобусов. Актуальное расписание размещено на официальном сайте города Норильска. Муниципальный транспорт – все маршруты НПОПАТ - будет работать без изменений. Фото: Ирина Яринская

Просмотров:512 В связи с тем что горожанам на основании Указа губернатора края рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, в Норильске существенно сократилось количество людей, которые пользуются пассажирским транспортом. В этой связи издано поручение Министерства транспорта РФ и проведена организационная работа с перевозчиками по внесению изменений в расписание движения с учетом фактического сокращения пассажиропотока.В итоге перевозчики, работающие по маршрутам 7А, 7Б, 8Б, 26К, 35, 40К, приняли решение внести изменения в расписание движения автобусов. Актуальное расписание размещено на официальном сайте города Норильска.Муниципальный транспорт – все маршруты НПОПАТ - будет работать без изменений.Фото: Ирина Яринская