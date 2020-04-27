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27 апреля 2020, 14:35



В Родительский день автобусы 15-го маршрута будут ходить только до остановки «Улица Павлова».



Просмотров:483 С учетом рекомендаций губернатора Красноярского края для исключения массового скопления горожан вход на кладбища 28 апреля будет ограничен. В этой связи схема движения автобусов маршрута № 15 будет изменена: автобусы будут ходить от ул. Наб. Урванцева до остановки «Улица Павлова».