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27 апреля 2020, 14:35



В России можно будет наказывать владельцев слишком шумных собак и машин с постоянно орущей сигнализацией.

К ответственности можно будет привлекать людей, которые не принимают меры к соблюдению тишины. Под это определение попадают, например, хозяева собаки, которая беспокоит соседей постоянным громким лаем или воем, или владельцы машины, не выключающие постоянно срабатывающую сигнализацию. Сейчас в законе прописано наказание для людей, которые включают слишком громкую музыку или проводят ремонт в период с 11 часов вечера до 7 часов утра. Новая версия КоАП может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Она уже прошла этап публичного обсуждения, теперь Минюсту предстоит обработать 1 300 предложений, поступивших от граждан и различных организаций.

Просмотров:386 В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) расширятся ответственность за нарушение тишины ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.К ответственности можно будет привлекать людей, которые не принимают меры к соблюдению тишины. Под это определение попадают, например, хозяева собаки, которая беспокоит соседей постоянным громким лаем или воем, или владельцы машины, не выключающие постоянно срабатывающую сигнализацию.Сейчас в законе прописано наказание для людей, которые включают слишком громкую музыку или проводят ремонт в период с 11 часов вечера до 7 часов утра.Новая версия КоАП может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Она уже прошла этап публичного обсуждения, теперь Минюсту предстоит обработать 1 300 предложений, поступивших от граждан и различных организаций.