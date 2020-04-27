Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43353

27 апреля 2020, 16:32



«Кванториум» по-норильски. Осенью в городе откроется IT-куб.

IT-куб создается в рамках национального проекта «Образование». Агентство развития Норильска совместно с администрацией инициировало включение нашего города в региональную концепцию цифрового образования детей и занималось сопровождением проекта на стадии подготовки к федеральному конкурсу. Финансирование осуществляется из средств АРН, федерального и регионального бюджетов. Образовательные программы IT-куба рассчитаны на детей от семи лет и включают курсы по логике, программированию, системному администрированию, мобильной разработке, изучению искусственного интеллекта и дополненной реальности. По всем направлениям будут сформированы платные и бесплатные группы. Для обучения на некоторых из них придется пройти конкурсный отбор или собеседование. Старт образовательных программ назначен на сентябрь-октябрь этого года. Сейчас IT-куб ищет сотрудников. В образовательный центр требуются наставники и преподаватели на все направления подготовки, завуч, педагог-организатор, методист, системный администратор, завхоз, бухгалтер, администратор, менеджер проектов и PR-специалист. IT-куб работает в рамках федеральной образовательной программы, и после запуска будет финансироваться за счет субсидии правительства Красноярского края. Официальные условия работы соответствуют другим образовательным учреждениям. Подробнее о работе IT-куба, вакансиях, направлениях подготовки и предварительной записи детей можно узнать на официальном сайте https://itcube.io. На фото: открытие технопарка "Кванториум" в Красноярске Фото: Tv21.ru

Просмотров:346 Центр цифрового образования для детей и подростков будет работать на базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса при поддержке красноярского детского технопарка «Кванториум».IT-куб создается в рамках национального проекта «Образование». Агентство развития Норильска совместно с администрацией инициировало включение нашего города в региональную концепцию цифрового образования детей и занималось сопровождением проекта на стадии подготовки к федеральному конкурсу. Финансирование осуществляется из средств АРН, федерального и регионального бюджетов.Образовательные программы IT-куба рассчитаны на детей от семи лет и включают курсы по логике, программированию, системному администрированию, мобильной разработке, изучению искусственного интеллекта и дополненной реальности.По всем направлениям будут сформированы платные и бесплатные группы. Для обучения на некоторых из них придется пройти конкурсный отбор или собеседование. Старт образовательных программ назначен на сентябрь-октябрь этого года.Сейчас IT-куб ищет сотрудников. В образовательный центр требуются наставники и преподаватели на все направления подготовки, завуч, педагог-организатор, методист, системный администратор, завхоз, бухгалтер, администратор, менеджер проектов и PR-специалист. IT-куб работает в рамках федеральной образовательной программы, и после запуска будет финансироваться за счет субсидии правительства Красноярского края. Официальные условия работы соответствуют другим образовательным учреждениям.Подробнее о работе IT-куба, вакансиях, направлениях подготовки и предварительной записи детей можно узнать на официальном сайте https://itcube.io.На фото: открытие технопарка "Кванториум" в КрасноярскеФото: Tv21.ru