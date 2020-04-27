Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43354

27 апреля 2020, 16:32



С 1 мая «РостТех» в Норильске будет работать по новому адресу.

Напомним, «РостТех» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. У собственников с «РостТехом» прямой договор. Потому все вопросы по вывозу мусора нужно адресовать регоператору. Телефоны для справок и обращений: 460-220, 460-880.

Просмотров:430 Теперь офис регоператора разместится по адресу: ул. Комсомольская,12, офис 81. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты и режим работы останутся без изменений. Разумеется, не изменится и сфера деятельности - вывоз ТКО.Напомним, «РостТех» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. У собственников с «РостТехом» прямой договор. Потому все вопросы по вывозу мусора нужно адресовать регоператору.Телефоны для справок и обращений: 460-220, 460-880.