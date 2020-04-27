Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43355

27 апреля 2020, 16:33



Дом для заповедника. На Ламе осенью откроются первый информационно-гостевой комплекс и визит-центр для туристов.

Кедровый дом для информационно-гостевого комплекса площадью около 200 кв. м сейчас собирают в Красноярске, с первыми судами речной навигации он придет в Норильск. В доме будут расположены гостевые номера, помещения для персонала и государственных инспекторов, большая гостиная для экологических мероприятий и выставок. В течение лета конструкции планируется возвести на месте и к октябрю открыть и информационно-гостевой комплекс, и визит-центр. На официальном сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра весной был объявлен набор волонтеров для участия в возведении визит-центра. В дирекции надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и в работах смогут принять участие желающие из любых регионов. Создание визит-центра пройдет при поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Фото: Денис Кожевников

Просмотров:354 Откроется туристический комплекс на озере Лама благодаря усилиям Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Он разместится в заливе Урванцева, будет выполнять роль информационного и эколого-просветительского центра для развития познавательного туризма на больших Норильских озерах, в охранной зоне заповедника «Путоранский».Кедровый дом для информационно-гостевого комплекса площадью около 200 кв. м сейчас собирают в Красноярске, с первыми судами речной навигации он придет в Норильск. В доме будут расположены гостевые номера, помещения для персонала и государственных инспекторов, большая гостиная для экологических мероприятий и выставок. В течение лета конструкции планируется возвести на месте и к октябрю открыть и информационно-гостевой комплекс, и визит-центр.На официальном сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра весной был объявлен набор волонтеров для участия в возведении визит-центра. В дирекции надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и в работах смогут принять участие желающие из любых регионов. Создание визит-центра пройдет при поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».Фото: Денис Кожевников