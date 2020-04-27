Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43356

27 апреля 2020, 16:46



Плюс два. В Норильске зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением в Норильске на дому находятся 42 человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение один норильчанин, сняты с медицинского наблюдения 34 человека. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:1152 На 14.00 27 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 527 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на 40 территориях края. Вновь заболевших за сутки по краю – 19 человек, из которых двое - в Норильске. Темп прироста составляет 3,7%.Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Под медицинским наблюдением в Норильске на дому находятся 42 человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение один норильчанин, сняты с медицинского наблюдения 34 человека.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.Фото Дениса Кожевникова