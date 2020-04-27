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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 Дорожные службы готовятся к летнему сезону.
16:37 Норильские вокалисты приняли участие в конкурсе открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».
15:37 Четверо норильских специалистов сферы культуры прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди».
15:37 В крае - 574, в Норильске – 7. За сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 8,9%.
15:14 В Красноярском крае стартовала вторая волна раздачи продуктовых наборов льготным категориям школьников.
14:13 Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года в Красноярском крае увеличилась на 2,4%.
14:11 Герб самобытности. 23 года назад был утвержден герб Таймыра.
13:38 О пожарах снова. На севере края создадут лесопожарный центр.
13:38 Завершён XXIII Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение 2020». Впервые он прошёл в дистанционном формате.
12:29 Форпост теперь в поле. Контрольный пункт для въезжающих в Дудинку перенесён.
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