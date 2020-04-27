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27 апреля 2020, 17:15



Двое жителей Дудинки задержаны по подозрению в браконьерстве в особо крупном размере.

В ходе осмотра места незаконной рыбалки транспортные полицейские изъяли сеть общей длиной 72 метра и улов, составивший 124 экземпляра рыбы. Проведенная экспертиза установила, что изъятые образцы относятся к семейству лососевых – вид нельма. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Установлено, что двое подозреваемых, мужчины 38 и 49 лет, не имея разрешительных документов, на протяжении пяти месяцев совершали преступления в сфере незаконной добычи водных биоресурсов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Фото пресс-службы ЛОВД

Просмотров:630 В ходе рейдовых мероприятий на реке Енисей сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали двоих жителей Дудинки, которые сетью - запрещенным орудием лова - добывали рыбу.В ходе осмотра места незаконной рыбалки транспортные полицейские изъяли сеть общей длиной 72 метра и улов, составивший 124 экземпляра рыбы. Проведенная экспертиза установила, что изъятые образцы относятся к семейству лососевых – вид нельма. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Установлено, что двое подозреваемых, мужчины 38 и 49 лет, не имея разрешительных документов, на протяжении пяти месяцев совершали преступления в сфере незаконной добычи водных биоресурсов.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.Фото пресс-службы ЛОВД