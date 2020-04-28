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28 апреля 2020, 12:26



Утиная охота. С 23 мая на Таймыре официально начинается весенняя охота на водоплавающую дичь.

Так, в соответствии с постановлением краевого правительства запрет на охоту не коснулся Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также городского округа город Норильск. Граждане, зарегистрированные по месту жительства на данных территориях, имеют право заниматься любительской и спортивной охотой на водоплавающую и боровую дичь в границах соответствующего муниципального района. В остальных районах края в связи с ограничительными мерами весенняя охота запрещена. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:223 На Таймыре разрешена любительская и спортивная охота на водоплавающую и боровую дичь. Согласно указу губернатора Красноярского края, для жителей южной части полуострова в этом году она начнется 23 мая, а для северной - 1 июня, ее продолжительность в обоих случаях составит 10 календарных дней.Так, в соответствии с постановлением краевого правительства запрет на охоту не коснулся Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также городского округа город Норильск. Граждане, зарегистрированные по месту жительства на данных территориях, имеют право заниматься любительской и спортивной охотой на водоплавающую и боровую дичь в границах соответствующего муниципального района. В остальных районах края в связи с ограничительными мерами весенняя охота запрещена.Фото: Денис Кожевников