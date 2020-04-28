Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43360

28 апреля 2020, 12:29



Форпост теперь в поле. Контрольный пункт для въезжающих в Дудинку перенесён.

Таймырской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы Таймыра Евгения Вершинина принято решение о переносе круглосуточного поста на новое место. С воскресенья, 26 апреля, он развернут у въездного знака "Город Дудинка" на значительном расстоянии до ближайших промышленных площадок и обитаемых построек. Обойти пост, кроме как по целине тундры, в данном случае будет невозможно. В качестве усиления контроля за соблюдением режима самоизоляции члены комиссии определились с группировкой сил и средств по патрулированию акватории реки Енисей в местах массового сбора рыбаков с целью информирования о правилах и безопасности при подледной ловле рыбы, а также для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Фото Елены Темицкой

Просмотров:241 Решение о переносе вызвано неоднократными попытками обойти пункт проверки. Гости Дудинки взяли на вооружение практику не доезжать до поста, выходить на станции "Сортировочная" Дудинского железнодорожного цеха ПТЖТ и вызывать сюда из города такси, избегая в данном случае тщательной проверки документов на посту.Таймырской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы Таймыра Евгения Вершинина принято решение о переносе круглосуточного поста на новое место. С воскресенья, 26 апреля, он развернут у въездного знака "Город Дудинка" на значительном расстоянии до ближайших промышленных площадок и обитаемых построек. Обойти пост, кроме как по целине тундры, в данном случае будет невозможно.В качестве усиления контроля за соблюдением режима самоизоляции члены комиссии определились с группировкой сил и средств по патрулированию акватории реки Енисей в местах массового сбора рыбаков с целью информирования о правилах и безопасности при подледной ловле рыбы, а также для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.Фото Елены Темицкой