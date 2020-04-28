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28 апреля 2020, 13:38



Завершён XXIII Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение 2020». Впервые он прошёл в дистанционном формате.

Среди солистов в младшей и средней возрастных группах лауреатами стали: Максим Письменский (школа № 4, г. Дудинка) и Алина Крашенинникова (ДТДМ), Анастасия Пивоварова (школа № 21), Виктория Шипунова и Эвелина Абутьева (ЦВР). Ансамбли-победители: «Настроение» и «Фортуна» (ДТДМ), «Какаду» (ЦВР), «Родничок» (ДЮЦТТ «Юниор», г. Дудинка) и «Благовест» (ОДШИ). Наибольшее число участников собрала номинация «Победа в памяти поколений», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её победители: Ирина Руденко и Оглы Шандро (НДМШ), Андрей Ватутин (ЦВР), ансамбль «Алые паруса» и педагог дополнительного образования Василиса Кузнецова (гимназия № 11), воспитатель детского сада № 32 «Снегирёк» Гульсана Каллимуллина, дуэт «Зори Путоран» из гимназии № 1 и талантливые педагоги детского сада № 78 «Василёк» Светлана Оганина, Екатерина Бугримова и Наталья Фырфа. Всего в конкурсную программу вошло 49 сольных и ансамблевых номеров с участием 142 вокалистов из двадцати учреждений культуры, дополнительного и общего образования Норильска, Дудинки, Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Фото предоставлено организаторами конкурса На фото: ансамбль "Детство", посёлок Снежногорск

Просмотров:169 Оргкомитет и прослушивающая комиссия, рассмотрев номера, представленные в первый день отборочного тура, а также все присланные видеоматериалы, подвели итоги очередного конкурса.Среди солистов в младшей и средней возрастных группах лауреатами стали: Максим Письменский (школа № 4, г. Дудинка) и Алина Крашенинникова (ДТДМ), Анастасия Пивоварова (школа № 21), Виктория Шипунова и Эвелина Абутьева (ЦВР). Ансамбли-победители: «Настроение» и «Фортуна» (ДТДМ), «Какаду» (ЦВР), «Родничок» (ДЮЦТТ «Юниор», г. Дудинка) и «Благовест» (ОДШИ).Наибольшее число участников собрала номинация «Победа в памяти поколений», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её победители: Ирина Руденко и Оглы Шандро (НДМШ), Андрей Ватутин (ЦВР), ансамбль «Алые паруса» и педагог дополнительного образования Василиса Кузнецова (гимназия № 11), воспитатель детского сада № 32 «Снегирёк» Гульсана Каллимуллина, дуэт «Зори Путоран» из гимназии № 1 и талантливые педагоги детского сада № 78 «Василёк» Светлана Оганина, Екатерина Бугримова и Наталья Фырфа.Всего в конкурсную программу вошло 49 сольных и ансамблевых номеров с участием 142 вокалистов из двадцати учреждений культуры, дополнительного и общего образования Норильска, Дудинки, Талнаха, Кайеркана и Снежногорска.Фото предоставлено организаторами конкурсаНа фото: ансамбль "Детство", посёлок Снежногорск