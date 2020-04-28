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28 апреля 2020, 13:38



О пожарах снова. На севере края создадут лесопожарный центр.

Впервые тема создания центра и размещения его на севере Красноярского края была озвучена губернатором в августе 2019 года. На эти цели потребуется порядка 5 млрд рублей федерального финансирования. Проблема тушения лесных пожаров прошлым летом обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице. Федеральное финансирование на создание лесопожарного центра не предусмотрено. Однако губернатор края попросил президента вернуться к этому вопросу, поскольку «деньги значительные, но вполне подъемные», притом что появится возможность силами новой структуры тушить пожары не только в труднодоступных районах на севере Красноярского края, но и части Якутии. С 24 апреля в крае действует режим ЧС в лесах. С начала пожароопасного сезона площадь пожаров в крае составила почти 20 тысяч гектаров против 2 тысяч за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году в регионе было зарегистрировано около 2 тысяч лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн гектаров. В основном пожары действовали на севере, в центральной и южной части Красноярского края, где летом температура достигает 30-35 градусов выше нуля. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:168 Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в понедельник поднял вопрос о создании лесопожарного центра на севере региона.Впервые тема создания центра и размещения его на севере Красноярского края была озвучена губернатором в августе 2019 года. На эти цели потребуется порядка 5 млрд рублей федерального финансирования. Проблема тушения лесных пожаров прошлым летом обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице.Федеральное финансирование на создание лесопожарного центра не предусмотрено. Однако губернатор края попросил президента вернуться к этому вопросу, поскольку «деньги значительные, но вполне подъемные», притом что появится возможность силами новой структуры тушить пожары не только в труднодоступных районах на севере Красноярского края, но и части Якутии.С 24 апреля в крае действует режим ЧС в лесах. С начала пожароопасного сезона площадь пожаров в крае составила почти 20 тысяч гектаров против 2 тысяч за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году в регионе было зарегистрировано около 2 тысяч лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн гектаров. В основном пожары действовали на севере, в центральной и южной части Красноярского края, где летом температура достигает 30-35 градусов выше нуля.Фото Дениса Кожевникова