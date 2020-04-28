Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43363

28 апреля 2020, 14:11



Герб самобытности. 23 года назад был утвержден герб Таймыра.



Просмотров:136 Голубое поле герба, символизирующее величие и красоту обширных таймырских просторов, серебристый солнечный диск в верхней части, отражающий белизну арктических снегов, были утверждены в качестве опознавательного знака полуострова в апреле 1997 года. Одна из самых редких на планете птиц - краснозобая казарка, размещенная в центре герба, - подчеркивает роль уникальных природных ресурсов Таймыра и необходимость бережного к ним отношения.