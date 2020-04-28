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28 апреля 2020, 14:13



Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года в Красноярском крае увеличилась на 2,4%.

Показатель величины прожиточного минимума используется при расчёте мер социальной поддержки граждан. Напомним, управление социальной защиты населения ведет прием исключительно по предварительной записи. Начальник отдела предоставления мер поддержки семьям с детьми Юлия Ляшко отмечает, что в связи с увеличением прожиточного минимума права на льготы и выплаты могут появиться у граждан, которые ранее в эту категорию не попадали. Однако если гражданин точно знает свои доходы, ему могут разъяснить, какие меры поддержки он может получить по телефону горячей линии 46-20-90.

Просмотров:168 Основным фактором роста стало сезонное удорожание плодоовощной продукции. Отдельно установлены величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам. В целом по краю она составила 12 591 рубль. В Норильске этот показатель составил 17 941 рубль, увеличившись более чем на 600 рублей.Показатель величины прожиточного минимума используется при расчёте мер социальной поддержки граждан. Напомним, управление социальной защиты населения ведет прием исключительно по предварительной записи. Начальник отдела предоставления мер поддержки семьям с детьми Юлия Ляшко отмечает, что в связи с увеличением прожиточного минимума права на льготы и выплаты могут появиться у граждан, которые ранее в эту категорию не попадали. Однако если гражданин точно знает свои доходы, ему могут разъяснить, какие меры поддержки он может получить по телефону горячей линии 46-20-90.