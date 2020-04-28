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28 апреля 2020, 15:14

В Красноярском крае стартовала вторая волна раздачи продуктовых наборов льготным категориям школьников.


Льготным категориям детей, которые получали бесплатное горячее питание в школах, начали повторно выдавать продуктовые наборы. Соответствующее постановление правительства было подписано 24 апреля.
Во вторую волну наборы продуктов получат более 106 тысяч семей, из них более 15,7 тысячи проживают в Красноярске. В состав такого набора по-прежнему войдут: макароны, крупы, молочные изделия, сладости, консервы, чай, сахар. Стоимость набора продуктов питания определена постановлением правительства Красноярского края, исходя из размера средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака на 16 дней и с учетом территориальной принадлежности муниципальных образований края. К примеру, в северных территориях сумма такого набора – 2 946 рублей, а в Красноярске – 872 рубля.
Напомним, что семьи льготных категорий школьников уже получали наборы продуктов, которые были рассчитаны на 12 дней.
Принцип раздачи останется прежним. Перед получением продуктов нужно написать заявление. Это можно сделать дистанционно заранее или при получении. Организация этой работы возложена на директоров школ. За дополнительной информацией родители могут обращаться в школу, где учится их ребёнок. Там должны сообщить дату выдачи набора и подробно объяснить способ его получения.
Добавим, что продуктовые наборы в крае получат все родители детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, которые по закону получали горячее питание в школьных столовых, а также семьи воспитанников кадетских учебных корпусов и Мариинских женских гимназий, которые были освобождены от родительской платы за содержания ребенка в образовательном учреждении.
Фото: Владимир Макушкин

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