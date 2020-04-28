Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43366

28 апреля 2020, 15:37



В крае - 574, в Норильске – 7. За сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 8,9%.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Просмотров:211 На 14.00 28 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 574 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19 на 41 территории края. За последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания. В Норильске на карантине находится 51 человек, 13 - с карантина сняты, 22 - взяты под наблюдение.Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.