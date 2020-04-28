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28 апреля 2020, 15:37

Четверо норильских специалистов сферы культуры прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди».


Проект входит в состав нацпроекта «Культура», в его рамках на базе ведущих творческих вузов страны созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
Количество специалистов культуры, обучаемых в рамках проекта «Творческие люди», определяется ежегодной квотой, которая выделяется на каждый регион, в том числе на Красноярский край.
В 2020 году выделена квота и на Норильск. Обучение проводится по очной и заочной формам. В марте-апреле 2020 года руководители КДЦ им. В. Высоцкого и Городского центра культуры прошли курс «Фандрайзинг в культуре», а сотрудники КДЦ «Юбилейный» и Музея Норильска – по программам «Event- менеджмент" и «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» соответственно.

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13:38   Завершён XXIII Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение 2020». Впервые он прошёл в дистанционном формате. 12:29   Форпост теперь в поле. Контрольный пункт для въезжающих в Дудинку перенесён.
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12:38   Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах. 12:00   Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.
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 23 апреля 2020 
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13:02   Первый номер журнала Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» поступил в библиотеки Дудинки. 12:29   Пять тысяч за классное руководство. Более 20 тысяч педагогов края с нового учебного года будут получать дополнительную ежемесячную выплату.
12:29   В крае для находящихся на карантине запустили систему «Дневник здоровья». 11:25   В Красноярском крае на COVID-19 обследовано более 40 тысяч человек.
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 22 апреля 2020 
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