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28 апреля 2020, 15:37



Четверо норильских специалистов сферы культуры прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди».

Количество специалистов культуры, обучаемых в рамках проекта «Творческие люди», определяется ежегодной квотой, которая выделяется на каждый регион, в том числе на Красноярский край. В 2020 году выделена квота и на Норильск. Обучение проводится по очной и заочной формам. В марте-апреле 2020 года руководители КДЦ им. В. Высоцкого и Городского центра культуры прошли курс «Фандрайзинг в культуре», а сотрудники КДЦ «Юбилейный» и Музея Норильска – по программам «Event- менеджмент" и «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» соответственно.

Просмотров:137 Проект входит в состав нацпроекта «Культура», в его рамках на базе ведущих творческих вузов страны созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.Количество специалистов культуры, обучаемых в рамках проекта «Творческие люди», определяется ежегодной квотой, которая выделяется на каждый регион, в том числе на Красноярский край.В 2020 году выделена квота и на Норильск. Обучение проводится по очной и заочной формам. В марте-апреле 2020 года руководители КДЦ им. В. Высоцкого и Городского центра культуры прошли курс «Фандрайзинг в культуре», а сотрудники КДЦ «Юбилейный» и Музея Норильска – по программам «Event- менеджмент" и «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» соответственно.