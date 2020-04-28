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28 апреля 2020, 16:37



Норильские вокалисты приняли участие в конкурсе открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».

Сразу пятеро норильских вокалистов состязаются в номинации «Кавер-песня»: Варвара Переверзева, Полина Кармаева и трио мальчиков вокальной студии VOICES – Станислав Коломиец, Лаврентий Вартумашвили и Артём Башкинов. Все вокалисты помимо общеобразовательных школ учатся и в Норильской детской музыкальной школе, но Варвару и мальчиков готовила к конкурсу Татьяна Старикова, заместитель директора Норильской детской музыкальной школы, и преподаватель эстрадно-джазового вокала, а Полину на конкурс готовила Мария Козлова, учитель музыки гимназии № 1 и руководитель ансамбля «Просто дети». Онлайн-фестиваль продолжается, и уже точно известно, что очень много норильчан заявили о себе в номинациях «Авторское стихотворение» и «Стихотворение другого автора». Горожане могут поддержать своих и проголосовать за них на сайте https://spasibo.pobeda.tv/. На фото: Полина Кармаева. Фото из семейного архива

Просмотров:138 Онлайн-фестиваль приурочен к 75-й годовщине Великой Победы и проходит с 9 апреля по 9 мая включительно. Стать его участниками могут все желающие от четырёх лет и старше, детвора и люди серебряного возраста. В конкурсе предусмотрен ряд номинаций: авторская песня, кавер-песня, авторское стихотворение, стихотворение другого автора, авторская проза и проза другого автора. А для этого необходимо записать своё исполнение на видео. Причём исполнитель должен быть в кадре. Затем ролик загружается на сайт, а заявка отправляется на конкурс в выбранной номинации. Финалисты выбираются по количеству отданных за них голосов, то есть поставленных лайков. Приз за творчество достойный – возможность стать участниками гала-концерта на ТВ и отправиться в путешествие по местам боевой славы или стать обладателями ценных призов.Сразу пятеро норильских вокалистов состязаются в номинации «Кавер-песня»: Варвара Переверзева, Полина Кармаева и трио мальчиков вокальной студии VOICES – Станислав Коломиец, Лаврентий Вартумашвили и Артём Башкинов. Все вокалисты помимо общеобразовательных школ учатся и в Норильской детской музыкальной школе, но Варвару и мальчиков готовила к конкурсу Татьяна Старикова, заместитель директора Норильской детской музыкальной школы, и преподаватель эстрадно-джазового вокала, а Полину на конкурс готовила Мария Козлова, учитель музыки гимназии № 1 и руководитель ансамбля «Просто дети».Онлайн-фестиваль продолжается, и уже точно известно, что очень много норильчан заявили о себе в номинациях «Авторское стихотворение» и «Стихотворение другого автора».Горожане могут поддержать своих и проголосовать за них на сайте https://spasibo.pobeda.tv/.На фото: Полина Кармаева.Фото из семейного архива