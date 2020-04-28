Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43369

28 апреля 2020, 17:47



Дорожные службы готовятся к летнему сезону.

В этом году планируется выполнить ряд работ по ремонту и благоустройству норильской улично-дорожной сети и автомобильных дорог. В частности, работы будут вестись во всех районах Норильска, а также на трассе Норильск - Алыкель. 12 400 м2 дороги отремонтируют на улице Талнахской в районе дома № 10, на перекрёстке улицы Орджоникидзе и проезда Котульского, пересечении улицы Озёрной и подъезда к Оганеру, а также на участке автодороги Норильск - Алыкель протяжённостью 700 м в районе «Надежды». Летом же планируется выполнить ремонт 4 370 м2 покрытия на тротуарах. Поребрики будут менять в Центральном районе на улицах Б. Хмельницкого, Бегичева, Орджоникидзе, 50 лет Октября, проезде Котульского. В Талнахе - на Игарской, Дудинской, Енисейской, Рудной, Строителей, Бауманской, Космонавтов. В Кайеркане – на Шахтёрской и Первомайской. В общей сложности заменят 5 010 метров бордюров. По этому же контракту на улицах Б. Хмельницкого, Бегичева и на Ленинском проспекте (в районе перекрёстка с Севастопольской) установят металлические решётки на разделительных газонах. Запланирован на этот год и ремонт дворовых территорий общим объёмом 12 470 м2. В Центральном районе – на Молодежном проезде, 17-19а, на улицах Дзержинского, 7, Нансена, 82, Ленинградской, 3а, 3б. В Талнахе – дворы на Енисейской, 28, Рудной, 7, Новой, 13, Космонавтов, 3-11, Бауманской, 29а, Дудинской, 7-17, Бауманской, 20 - Космонавтов, 23, Космонавтов, 23 – Космонавтов, 12, Пионерской, 6 – Полярной, 7, Маслова, 3 – Горняков, 13, Пионерской, 2. Не забыта и остановка на автовокзале Талнаха. С ООО «КрасАгроПромРесурс» заключён муниципальный контракт по установке теплого павильона на автобусной остановке «Торговый центр «Талнах». Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:112 В этом году планируется выполнить ряд работ по ремонту и благоустройству норильской улично-дорожной сети и автомобильных дорог. В частности, работы будут вестись во всех районах Норильска, а также на трассе Норильск - Алыкель.12 400 м2 дороги отремонтируют на улице Талнахской в районе дома № 10, на перекрёстке улицы Орджоникидзе и проезда Котульского, пересечении улицы Озёрной и подъезда к Оганеру, а также на участке автодороги Норильск - Алыкель протяжённостью 700 м в районе «Надежды».Летом же планируется выполнить ремонт 4 370 м2 покрытия на тротуарах.Поребрики будут менять в Центральном районе на улицах Б. Хмельницкого, Бегичева, Орджоникидзе, 50 лет Октября, проезде Котульского. В Талнахе - на Игарской, Дудинской, Енисейской, Рудной, Строителей, Бауманской, Космонавтов. В Кайеркане – на Шахтёрской и Первомайской. В общей сложности заменят 5 010 метров бордюров. По этому же контракту на улицах Б. Хмельницкого, Бегичева и на Ленинском проспекте (в районе перекрёстка с Севастопольской) установят металлические решётки на разделительных газонах.Запланирован на этот год и ремонт дворовых территорий общим объёмом 12 470 м2. В Центральном районе – на Молодежном проезде, 17-19а, на улицах Дзержинского, 7, Нансена, 82, Ленинградской, 3а, 3б. В Талнахе – дворы на Енисейской, 28, Рудной, 7, Новой, 13, Космонавтов, 3-11, Бауманской, 29а, Дудинской, 7-17, Бауманской, 20 - Космонавтов, 23, Космонавтов, 23 – Космонавтов, 12, Пионерской, 6 – Полярной, 7, Маслова, 3 – Горняков, 13, Пионерской, 2.Не забыта и остановка на автовокзале Талнаха. С ООО «КрасАгроПромРесурс» заключён муниципальный контракт по установке теплого павильона на автобусной остановке «Торговый центр «Талнах».Фото из архива "Заполярной правды"