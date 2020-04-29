Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43370

29 апреля 2020, 12:35



На Zoom пройдёт презентация учебников на языках коренных народов Севера.

Долганский букварь - это одновременно современное учебное издание и уникальный издательский проект. Его автор – педагог Зоя Ичин-Норбу - разработала ряд программ для преподавания школьных предметов на долганском языке и многие годы работает на Таймыре. Созданный ею долганский таймырский букварь – учебное издание, которого ждут на севере Красноярского края. Букварь богато проиллюстрирован французским художником таймырского происхождения Ольгой Поротовой, ряд иллюстраций из букваря вошёл в фонд выставки «Учебник как искусство», и они будут экспонироваться в 2020 году в более чем двадцати регионах России. Учебник «Литературное чтение на саамском языке» создан лингвистом Надеждой Большаковой. Он вошёл в линейку современных саамских учебников для школьников, изучающих язык как родной или иностранный. Вся линейка подготовлена в 2019 году и представляет собой серию изданий, отвечающих самым актуальным требованиям. Самобытные акварели художницы Ольги Платовой придали учебнику действительно северный колорит. Учебник содержит отрывки из произведений классиков саамской и русской литературы, переведённых на оба языка. По вопросам участия в презентации можно обращаться на contact@porarctic.ru.

Просмотров:178 30 апреля в 10.00 по московскому времени состоится презентация учебников на долганском и саамском языках, изданных при грантовой поддержке Проектного офиса развития Арктики. Об этом сообщает НИА-Красноярск. Модераторы презентации - генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий и координатор программ ПОРА Андрей Иванов. Мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе Zoom.Долганский букварь - это одновременно современное учебное издание и уникальный издательский проект. Его автор – педагог Зоя Ичин-Норбу - разработала ряд программ для преподавания школьных предметов на долганском языке и многие годы работает на Таймыре. Созданный ею долганский таймырский букварь – учебное издание, которого ждут на севере Красноярского края. Букварь богато проиллюстрирован французским художником таймырского происхождения Ольгой Поротовой, ряд иллюстраций из букваря вошёл в фонд выставки «Учебник как искусство», и они будут экспонироваться в 2020 году в более чем двадцати регионах России.Учебник «Литературное чтение на саамском языке» создан лингвистом Надеждой Большаковой. Он вошёл в линейку современных саамских учебников для школьников, изучающих язык как родной или иностранный. Вся линейка подготовлена в 2019 году и представляет собой серию изданий, отвечающих самым актуальным требованиям. Самобытные акварели художницы Ольги Платовой придали учебнику действительно северный колорит. Учебник содержит отрывки из произведений классиков саамской и русской литературы, переведённых на оба языка.По вопросам участия в презентации можно обращаться на contact@porarctic.ru.