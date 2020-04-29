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29 апреля 2020, 12:35



Президент страны анонсировал ослабление режима самоизоляции и продлил нерабочие дни.

Первым делом глава государства отметил, что в России «удалось затормозить распространение эпидемии». «Но пик ещё не пройден, мы перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией», - отметил он. Похвалив медиков за героический труд в период эпидемии коронавируса, Путин объявил о том, что теперь 28 апреля будет отмечаться профессиональный праздник – День работника скорой помощи. Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить соответствующий указ. В связи с тем что эпидемиологическая обстановка в стране остается неблагополучной, президент объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты. В итоге россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. За губернаторами президент сохранил дополнительные полномочия на время эпидемии. Также Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету до 5 мая подготовить перечень последовательных шагов выхода из режима ограничений с 12 мая. Субъекты федерации должны получить рекомендации заранее. Кроме того, правительству предстоит подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан. А также начать подготовку общенационального плана восстановления экономики после коронавируса. «Эпидемия сильно ударила по экономике и бизнесу. Мы обязаны поддержать предприятия. Поручаю правительству разработать новый, очередной пакет мер поддержки экономики и граждан. Подготовить полномасштабный план действий по восстановлению работы экономики, доходов граждан и занятости», - заявил глава государства.

Просмотров:245 Президент Владимир Путин объявил о принятии ряда мер в связи с особенностями распространения коронавирусной инфекции на территории России. Накануне перед большим совещанием с главами регионов президент выступил с очередным обращением. JustMedia.ru публикует основные его тезисы.Первым делом глава государства отметил, что в России «удалось затормозить распространение эпидемии». «Но пик ещё не пройден, мы перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией», - отметил он.Похвалив медиков за героический труд в период эпидемии коронавируса, Путин объявил о том, что теперь 28 апреля будет отмечаться профессиональный праздник – День работника скорой помощи. Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить соответствующий указ.В связи с тем что эпидемиологическая обстановка в стране остается неблагополучной, президент объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты. В итоге россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.За губернаторами президент сохранил дополнительные полномочия на время эпидемии.Также Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету до 5 мая подготовить перечень последовательных шагов выхода из режима ограничений с 12 мая. Субъекты федерации должны получить рекомендации заранее.Кроме того, правительству предстоит подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан. А также начать подготовку общенационального плана восстановления экономики после коронавируса.«Эпидемия сильно ударила по экономике и бизнесу. Мы обязаны поддержать предприятия. Поручаю правительству разработать новый, очередной пакет мер поддержки экономики и граждан. Подготовить полномасштабный план действий по восстановлению работы экономики, доходов граждан и занятости», - заявил глава государства.