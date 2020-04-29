Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43372

29 апреля 2020, 12:56



В автобусах НПОПАТ теперь можно рассчитываться банковской картой.

Продолжительное время специалистами НПОПАТ и Сбербанка велась разработка уникального для транспортного предприятия России программного решения, а именно – офлайн-режим, который позволит осуществлять безналичный приём оплаты за проезд даже там, где нет связи с банком или в случае отсутствия интернета в городе. Тем самым НПОПАТ расширяет действующий перечень мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, поскольку безналичная оплата снижает непосредственный контакт при расчётах. Фото: Виктор Пихтарь

Просмотров:248 С 20 апреля в НПОПАТ начато полномасштабное тестирование безналичной оплаты проезда, которое продлится до середины мая. Теперь в автобусах НПОПАТ можно рассчитаться за проезд банковскими картами и с помощью различных гаджетов с NFC-чипом (часы, смартфоны).Продолжительное время специалистами НПОПАТ и Сбербанка велась разработка уникального для транспортного предприятия России программного решения, а именно – офлайн-режим, который позволит осуществлять безналичный приём оплаты за проезд даже там, где нет связи с банком или в случае отсутствия интернета в городе.Тем самым НПОПАТ расширяет действующий перечень мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, поскольку безналичная оплата снижает непосредственный контакт при расчётах.Фото: Виктор Пихтарь