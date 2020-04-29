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29 апреля 2020, 13:45



В Красноярском крае решено увеличить максимальный размер адресной материальной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Средства краевого бюджета на эти цели возрастут на 500 миллионов рублей, что позволит дополнительно помочь 35 тысячам жителей региона. Об этом порталу «Наш Красноярский край» рассказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Чтобы получить адресную материальную помощь, необходимо через портал госуслуг, МФЦ или территориальные отделения соцзащиты предоставить документы – заявление, документы, подтверждающие наличие у заявителя трудной жизненной ситуации, копию паспорта. Ирина Пастухова напомнила, что с 1 июня у семей с детьми от трёх до семи лет включительно появится поддержка в виде ежемесячных выплат в размере половины прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Такая выплата положена, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, – её размер в Красноярске составит 6 212 рублей, для Норильска – 8 792 рубля. По предварительным данным, такую поддержку получат более 30 тысяч семей края. Кроме того, с 1 апреля в нашем регионе продлены автоматически все ранее предоставленные социальные льготы и выплаты, среди которых субсидии на оплату квартиры и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка, детские пособия, пособия семьям с детьми, где у родителей есть инвалидность. Такой порядок будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в нашем регионе. – Допустим, у получателя пособия период его выплаты завершается в апреле. С учётом карантинных мероприятий для продления выплаты ему не нужно приходить с документами в отделение соцзащиты по месту жительства. Льготу ему продлят автоматически, – говорит Ирина Пастухова.

Просмотров:243 Такая мера принята по инициативе губернатора Александра Усса. Для Красноярска максимальная сумма составит 14 600 рублей, для Норильска – 19 400 рублей. Такие повышенные выплаты можно будет получать до 30 июня.Средства краевого бюджета на эти цели возрастут на 500 миллионов рублей, что позволит дополнительно помочь 35 тысячам жителей региона. Об этом порталу «Наш Красноярский край» рассказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.Чтобы получить адресную материальную помощь, необходимо через портал госуслуг, МФЦ или территориальные отделения соцзащиты предоставить документы – заявление, документы, подтверждающие наличие у заявителя трудной жизненной ситуации, копию паспорта.Ирина Пастухова напомнила, что с 1 июня у семей с детьми от трёх до семи лет включительно появится поддержка в виде ежемесячных выплат в размере половины прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.Такая выплата положена, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, – её размер в Красноярске составит 6 212 рублей, для Норильска – 8 792 рубля. По предварительным данным, такую поддержку получат более 30 тысяч семей края.Кроме того, с 1 апреля в нашем регионе продлены автоматически все ранее предоставленные социальные льготы и выплаты, среди которых субсидии на оплату квартиры и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка, детские пособия, пособия семьям с детьми, где у родителей есть инвалидность. Такой порядок будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в нашем регионе.– Допустим, у получателя пособия период его выплаты завершается в апреле. С учётом карантинных мероприятий для продления выплаты ему не нужно приходить с документами в отделение соцзащиты по месту жительства. Льготу ему продлят автоматически, – говорит Ирина Пастухова.