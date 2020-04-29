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29 апреля 2020, 14:32

Актёры Заполярного театра драмы виртуально читают юмористические рассказы классиков и современников.


Первым в проекте «Нереальные истории» прозвучал фельетон Ильфа и Петрова в исполнении актёра Александра Носырева. Это ироническое произведение о мытарствах писателя, работающего «на удалёнке», впервые его опубликовали в газете «Правда» в 1932 году, но актуальность его очевидна. Как и анекдотического рассказа «Оккультные тайны Востока» писателя-сатирика Аркадия Аверченко, сочинённого в начале 1920-х в эмиграции. Для норильчан его читает артист Николай Каверин.
Немало параллелей с современностью внимательный слушатель найдёт в произведениях Михаила Зощенко, Кира Булычёва, Евгения Лукина, Эдварда Хоха, Роберт Шекли, Уильяма Тенна.
Среди чтецов также молодые артисты Дарья Дороготовцева и Александр Петряев.
Виртуальные читки проходят на странице Норильской библиотечной системы.
Фото Александра Харитонова

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    Список новостей

 29 апреля 2020 
17:09   COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека. 16:44   В этом году начнётся первый этап работ по благоустройству Комсомольского парка.
16:26   И с городского, и с сотового. У телефона доверия Норильска появился новый номер. 16:24   Молодёжный центр Норильска приглашает норильчан к участию сразу в нескольких онлайн-проектах ко Дню Победы.
14:54   Братскому Таймыру. «Норникель» передал дудинской больнице медоборудование для борьбы с коронавирусом. 14:32   Актёры Заполярного театра драмы виртуально читают юмористические рассказы классиков и современников.
14:27   «Бессмертный полк» 9 Мая будет проходить онлайн. 14:08   1 мая Городской центр культуры приглашает всех на онлайн-экскурсию «Культура труда».
13:45   В Красноярском крае решено увеличить максимальный размер адресной материальной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 12:56   В автобусах НПОПАТ теперь можно рассчитываться банковской картой.
12:35   Президент страны анонсировал ослабление режима самоизоляции и продлил нерабочие дни. 12:35   На Zoom пройдёт презентация учебников на языках коренных народов Севера.

 28 апреля 2020 
17:47   Дорожные службы готовятся к летнему сезону. 16:37   Норильские вокалисты приняли участие в конкурсе открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».
15:37   Четверо норильских специалистов сферы культуры прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди». 15:37   В крае - 574, в Норильске – 7. За сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 8,9%.
15:14   В Красноярском крае стартовала вторая волна раздачи продуктовых наборов льготным категориям школьников. 14:13   Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года в Красноярском крае увеличилась на 2,4%.
14:11   Герб самобытности. 23 года назад был утвержден герб Таймыра. 13:38   О пожарах снова. На севере края создадут лесопожарный центр.
13:38   Завершён XXIII Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение 2020». Впервые он прошёл в дистанционном формате. 12:29   Форпост теперь в поле. Контрольный пункт для въезжающих в Дудинку перенесён.
12:26   Утиная охота. С 23 мая на Таймыре официально начинается весенняя охота на водоплавающую дичь.

 27 апреля 2020 
17:15   Двое жителей Дудинки задержаны по подозрению в браконьерстве в особо крупном размере. 16:46   Плюс два. В Норильске зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
16:33   Дом для заповедника. На Ламе осенью откроются первый информационно-гостевой комплекс и визит-центр для туристов. 16:32   С 1 мая «РостТех» в Норильске будет работать по новому адресу.
16:32   «Кванториум» по-норильски. Осенью в городе откроется IT-куб. 14:35   В России можно будет наказывать владельцев слишком шумных собак и машин с постоянно орущей сигнализацией.
14:35   В Родительский день автобусы 15-го маршрута будут ходить только до остановки «Улица Павлова». 14:34   В Норильске на период пандемии сократится количество автобусов, работающих на частных маршрутах.
14:29   В честь 75-летия Победы в июне в Дудинке планируется открытие нового музея «Боевая слава». 13:29   Встретимся в суде. Борьбу с автовладельцами, чьи транспортные средства мешают механизированной очистке дворов, в Талнахе планируется вывести на новый уровень.
13:28   В Норильске водитель сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. 10:59   Норильский консультационный ресурсный центр готов бесплатно помочь предпринимателям и НКО перенести деятельность в онлайн-формат.

 24 апреля 2020 
18:45   Работники, очищающие от мусора разделительные газоны на ул. Комсомольской, забросали им коллекторы. 16:54   Более 100 тысяч тонн снега уже вывезено из Кайеркана в этом сезоне. Снегоуборка продолжается.
16:18   Экстренное обучение. В Красноярске навыкам проведения искусственной вентиляции легких научили более 40 врачей края. 15:44   449 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано сегодня по Красноярскому краю. В Норильске новых заболевших нет.
15:23   Опытный образец. Российские ученые избрали таймырского северного оленя для экспериментов по улучшению генетики вида. 14:27   Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт.
12:38   Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах. 12:00   Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.
11:39   Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ. 11:19   Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.
11:19   Цены не повышать! Прокуратура Норильска контролирует ценники на прилавках продуктовых магазинов.

 23 апреля 2020 
17:37   Сотрудников всех служб норильского аэропорта и транспортной полиции проверили на наличие вируса COVID-19. 17:09   За последние сутки счет заболевших коронавирусом перевалил за 400 человек. В Норильске, к счастью, всё стабильно: пять пациентов в инфекционной больнице.
13:24   Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма. 13:23   С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.




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