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29 апреля 2020, 14:32



Актёры Заполярного театра драмы виртуально читают юмористические рассказы классиков и современников.

Немало параллелей с современностью внимательный слушатель найдёт в произведениях Михаила Зощенко, Кира Булычёва, Евгения Лукина, Эдварда Хоха, Роберт Шекли, Уильяма Тенна. Среди чтецов также молодые артисты Дарья Дороготовцева и Александр Петряев. Виртуальные читки проходят на странице Норильской библиотечной системы. Фото Александра Харитонова

Просмотров:185 Первым в проекте «Нереальные истории» прозвучал фельетон Ильфа и Петрова в исполнении актёра Александра Носырева. Это ироническое произведение о мытарствах писателя, работающего «на удалёнке», впервые его опубликовали в газете «Правда» в 1932 году, но актуальность его очевидна. Как и анекдотического рассказа «Оккультные тайны Востока» писателя-сатирика Аркадия Аверченко, сочинённого в начале 1920-х в эмиграции. Для норильчан его читает артист Николай Каверин.Немало параллелей с современностью внимательный слушатель найдёт в произведениях Михаила Зощенко, Кира Булычёва, Евгения Лукина, Эдварда Хоха, Роберт Шекли, Уильяма Тенна.Среди чтецов также молодые артисты Дарья Дороготовцева и Александр Петряев.Виртуальные читки проходят на странице Норильской библиотечной системы.Фото Александра Харитонова