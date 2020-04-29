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29 апреля 2020, 14:54



Братскому Таймыру. «Норникель» передал дудинской больнице медоборудование для борьбы с коронавирусом.

В ближайшем будущем таймырские медики получат аппараты искусственной и неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор крови, а также другое оборудование и лекарства. Ранее компания «Норникель» передала больнице расходные материалы, в частности маски, перчатки, бахилы и другое. Добавим, что в настоящее время под медицинским наблюдением в Дудинке находятся 146 человек, заболевших коронавирусом нет. Инфекционный госпиталь райцентра работает в круглосуточном режиме и готов одновременно принять 14 пациентов с тяжёлой формой респираторных заболеваний. Такая предосторожность была принята в случае резкого ухудшения эпидемической обстановки и стремительном распространении инфекции в городе. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:207 Компания «Норникель» в рамках благотворительной помощи предоставила Таймырской межрайонной больнице современное медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией.В ближайшем будущем таймырские медики получат аппараты искусственной и неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор крови, а также другое оборудование и лекарства. Ранее компания «Норникель» передала больнице расходные материалы, в частности маски, перчатки, бахилы и другое.Добавим, что в настоящее время под медицинским наблюдением в Дудинке находятся 146 человек, заболевших коронавирусом нет. Инфекционный госпиталь райцентра работает в круглосуточном режиме и готов одновременно принять 14 пациентов с тяжёлой формой респираторных заболеваний. Такая предосторожность была принята в случае резкого ухудшения эпидемической обстановки и стремительном распространении инфекции в городе.Фото: Денис Кожевников