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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:09 COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека.
16:44 В этом году начнётся первый этап работ по благоустройству Комсомольского парка.
16:26 И с городского, и с сотового. У телефона доверия Норильска появился новый номер.
16:24 Молодёжный центр Норильска приглашает норильчан к участию сразу в нескольких онлайн-проектах ко Дню Победы.
14:54 Братскому Таймыру. «Норникель» передал дудинской больнице медоборудование для борьбы с коронавирусом.
14:32 Актёры Заполярного театра драмы виртуально читают юмористические рассказы классиков и современников.
14:27 «Бессмертный полк» 9 Мая будет проходить онлайн.
14:08 1 мая Городской центр культуры приглашает всех на онлайн-экскурсию «Культура труда».
13:45 В Красноярском крае решено увеличить максимальный размер адресной материальной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
12:56 В автобусах НПОПАТ теперь можно рассчитываться банковской картой.
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