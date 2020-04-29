Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43378

29 апреля 2020, 16:24



Молодёжный центр Норильска приглашает норильчан к участию сразу в нескольких онлайн-проектах ко Дню Победы.

Норильчан также приглашают принять участие и во всероссийском проекте «Памяти героев». Если в семье есть герой, получивший звание «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», записывайте о нём видеоролик и отправляйте на почту 75let.region@gmail.com. А установить фронтовую судьбу родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, можно с помощью портала рф-поиск.рф. Вспомнить историю Великой Отечественной войны, восстановить историю своей семьи можно с помощью волонтёрыпобеды.рф. Узнать больше обо всех воинах, которые пытались водрузить знамёна на Рейхстаг или сделали это, можно в рамках проекта «Знаменосцы Победы» на портале polkrf.ru/znamenoszy-pobedy.

Просмотров:180 В их числе - всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая в этом году хоть и поменяет формат, но не перестанет быть актуальной. Желающим участвовать предлагается сделать селфи с георгиевской ленточкой, закреплённой правильно, у сердца, опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #ГеоргиевскаяЛенточкаНорильск и рассказать друзьям об участии в акции, призвав их присоединиться.Норильчан также приглашают принять участие и во всероссийском проекте «Памяти героев». Если в семье есть герой, получивший звание «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», записывайте о нём видеоролик и отправляйте на почту 75let.region@gmail.com.А установить фронтовую судьбу родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, можно с помощью портала рф-поиск.рф. Вспомнить историю Великой Отечественной войны, восстановить историю своей семьи можно с помощью волонтёрыпобеды.рф.Узнать больше обо всех воинах, которые пытались водрузить знамёна на Рейхстаг или сделали это, можно в рамках проекта «Знаменосцы Победы» на портале polkrf.ru/znamenoszy-pobedy.