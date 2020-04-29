Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43379

29 апреля 2020, 16:26



И с городского, и с сотового. У телефона доверия Норильска появился новый номер.

Новый номер телефона доверия - 8-906-902-34-82 (это «Билайн»), также остался и прежний городской - 437-077. Номер сотового телефона был добавлен для удобства горожан и по их пожеланиям. Некоторым было дорого звонить с мобильного телефона на городской. - 1 апреля телефон доверия вновь вернулся к круглосуточному режиму работы после 11 месяцев перерыва, – рассказывает Елена Слатвицкая. – Такой режим крайне необходим для нашей службы, поскольку 50 процентов звонящих – это ночные абоненты. Пока телефон доверия работал в дневное время, количество людей, обращающихся за психологической помощью и поддержкой, резко снизилось. Информация о новом номере телефона доверия размещена на сайте администрации города, консультанты и специалисты Молодёжного центра распространяют телефон в группах WhatsApp. Стоит добавить, что, несмотря на то что сотовый телефон определяет номер звонящего, его анонимность и конфиденциальность сохраняются. В своей работе сотрудники телефона доверия руководствуются этическим кодексом. И если консультант хотя бы раз его нарушит, то он не только перестанет работать на телефоне доверия, о нём как о неблагонадёжном сотруднике будут проинформированы другие линии доверия. За всё время существования норильского телефона доверия, а это почти 20 лет, таких прецедентов не было. Напомним, телефоны доверия работают круглосуточно, анонимно и бесплатно. Звонить можно по номерам: 8-906-902-34-82 и 437-077. Фото: Марина Андриюк

Просмотров:205 Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска, говорит, что смена номеров телефона доверия всегда вызывает некоторые затруднения, поскольку это приводит к потере части абонентов. И сейчас сотрудники телефона доверия пытаются восстановить связь с теми людьми, которые ранее обращались за консультациями.Новый номер телефона доверия - 8-906-902-34-82 (это «Билайн»), также остался и прежний городской - 437-077. Номер сотового телефона был добавлен для удобства горожан и по их пожеланиям. Некоторым было дорого звонить с мобильного телефона на городской.- 1 апреля телефон доверия вновь вернулся к круглосуточному режиму работы после 11 месяцев перерыва, – рассказывает Елена Слатвицкая. – Такой режим крайне необходим для нашей службы, поскольку 50 процентов звонящих – это ночные абоненты. Пока телефон доверия работал в дневное время, количество людей, обращающихся за психологической помощью и поддержкой, резко снизилось.Информация о новом номере телефона доверия размещена на сайте администрации города, консультанты и специалисты Молодёжного центра распространяют телефон в группах WhatsApp.Стоит добавить, что, несмотря на то что сотовый телефон определяет номер звонящего, его анонимность и конфиденциальность сохраняются. В своей работе сотрудники телефона доверия руководствуются этическим кодексом. И если консультант хотя бы раз его нарушит, то он не только перестанет работать на телефоне доверия, о нём как о неблагонадёжном сотруднике будут проинформированы другие линии доверия. За всё время существования норильского телефона доверия, а это почти 20 лет, таких прецедентов не было.Напомним, телефоны доверия работают круглосуточно, анонимно и бесплатно. Звонить можно по номерам: 8-906-902-34-82 и 437-077.Фото: Марина Андриюк