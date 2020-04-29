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29 апреля 2020, 16:44



В этом году начнётся первый этап работ по благоустройству Комсомольского парка.

- Парк Комсомольский - одно из мест притяжения наших жителей. Больше восьми лет тут проводились только точечные ремонты, мы решили, что пора обновить это популярное у горожан место отдыха. Сейчас уже проведены все подготовительные работы, выпущена проектно-сметная документация, до конца мая будет определён подрядчик, который по контракту приступит к работам с 1 июня, - пояснил он. В этом году строители проведут комплекс работ по реставрации и замене основных элементов парка по направлению от ул. Комсомольской до мемориала «Чёрный тюльпан». Будут устроены водоотводные каналы, позволяющие талым и дождевым водам не скапливаться на земле. Это позволит избежать усадки и провалов. Затем рабочие переложат тротуарную плитку. Также будет проведено озеленение: зелёные насаждения появятся вдоль пешеходных лестниц. На втором этапе работ, который намечен на будущий год, планируется заняться дренажной системой по направлению благоустраиваемой территории у озера Долгое. Также будет демонтирована лестница, ведущая к мемориальному комплексу, новая, отвечающая современным нормам строительства, появится чуть в стороне. - У жителей было много жалоб на местонахождение нынешней лестницы, мы прислушались к ним и решили сместить марш, - говорит Анвар Низамутдинов. Сам мемориал сегодня пребывает в удовлетворительном состоянии, но требует частичных восстановительных работ: замены некоторых мраморных плит, частичной реставрации. После этого строители займутся верхней площадкой парка, где появятся три новые детские площадки. Также подрядчик переложит кирпичную кладку крепости, восстановив частично повреждённые стены, а затем демонтирует свайное поле, расположенное ниже, устроив новый лестничный марш. После этого запланировано и озеленение территории – ближе к осени. - Площадь парка - более 50 га, мы планируем озеленить порядка 30% территории. А спускающийся к дороге газон-откос очистим, и засеем новую траву, - пояснил собеседник. Фото: Владимир Макушкин

Просмотров:191 Обновление будет масштабным, оно затронет кирпичную крепость, мемориал «Чёрный тюльпан», окружающие лестничные марши. Поэтому решено провести его в течение двух лет. Об этом рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству. По его словам, в течение двух лет проводились подготовительные геологические изыскания:- Парк Комсомольский - одно из мест притяжения наших жителей. Больше восьми лет тут проводились только точечные ремонты, мы решили, что пора обновить это популярное у горожан место отдыха. Сейчас уже проведены все подготовительные работы, выпущена проектно-сметная документация, до конца мая будет определён подрядчик, который по контракту приступит к работам с 1 июня, - пояснил он.В этом году строители проведут комплекс работ по реставрации и замене основных элементов парка по направлению от ул. Комсомольской до мемориала «Чёрный тюльпан». Будут устроены водоотводные каналы, позволяющие талым и дождевым водам не скапливаться на земле. Это позволит избежать усадки и провалов. Затем рабочие переложат тротуарную плитку. Также будет проведено озеленение: зелёные насаждения появятся вдоль пешеходных лестниц.На втором этапе работ, который намечен на будущий год, планируется заняться дренажной системой по направлению благоустраиваемой территории у озера Долгое. Также будет демонтирована лестница, ведущая к мемориальному комплексу, новая, отвечающая современным нормам строительства, появится чуть в стороне.- У жителей было много жалоб на местонахождение нынешней лестницы, мы прислушались к ним и решили сместить марш, - говорит Анвар Низамутдинов.Сам мемориал сегодня пребывает в удовлетворительном состоянии, но требует частичных восстановительных работ: замены некоторых мраморных плит, частичной реставрации. После этого строители займутся верхней площадкой парка, где появятся три новые детские площадки. Также подрядчик переложит кирпичную кладку крепости, восстановив частично повреждённые стены, а затем демонтирует свайное поле, расположенное ниже, устроив новый лестничный марш. После этого запланировано и озеленение территории – ближе к осени.- Площадь парка - более 50 га, мы планируем озеленить порядка 30% территории. А спускающийся к дороге газон-откос очистим, и засеем новую траву, - пояснил собеседник.Фото: Владимир Макушкин