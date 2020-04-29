Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43381

29 апреля 2020, 17:09



COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 739 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 92. В Норильске под наблюдением находятся 62 человека, 11 - с наблюдения сняты, 22 - пополнили эту статистику. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Просмотров:271 На сегодняшний день по краю зарегистрировано 609 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Темп прироста составил 6,1 % - за сутки 35 новых больных.Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 739 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 92. В Норильске под наблюдением находятся 62 человека, 11 - с наблюдения сняты, 22 - пополнили эту статистику.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.