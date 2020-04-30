Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43382

30 апреля 2020, 12:38



В 17-й школе Норильска оборудуют обсерватор на 191 койко-место для людей, находящихся на карантине.

Людям там будет организовано питание и необходимые медикаменты. Здание поместят под охрану. В обсерваторе предполагается работа прачечной, сбор, транспортировка и обезвреживание медицинских отходов класса «Б» и «В». Наблюдать за людьми на карантине поручено норильским медикам. О готовности работы объекта сообщат территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Норильску. Обсерватор будет работать до даты отмены указа губернатора. Напомним, ранее в городскую больницу № 2, где содержатся больные коронавирусом, поступил новый рентген-аппарат, приобретённый краевым минздравом на средства «Норникеля». На Таймыре на базе межрайонной больницы Дудинки развернули инфекционный госпиталь. 12 дудинских врачей перешли на постоянное проживание в учреждении, чтобы наблюдать за пациентами с подозрением на COVID-19.

Просмотров:1546 Пассажиров, прибывающих из-за границы и эпидемически неблагополучных регионов и не имеющих возможности пройти изоляцию дома, будут помещать на карантин в обсерваторе. Соответствующее распоряжение подписал глава города Ринат Ахметчин. Усиленные меры по защите норильчан обусловлены тем, что авиасообщение продолжается, прибывают рейсы из других регионов России, а также из-за границы. Все, кто прилетает в Норильск из эпидемически неблагополучных регионов, обязаны пройти карантин. Если это нельзя сделать в домашних условиях, людей будут размещать в новом обсерваторе на Молодёжном проезде, 7.Людям там будет организовано питание и необходимые медикаменты. Здание поместят под охрану. В обсерваторе предполагается работа прачечной, сбор, транспортировка и обезвреживание медицинских отходов класса «Б» и «В». Наблюдать за людьми на карантине поручено норильским медикам. О готовности работы объекта сообщат территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Норильску. Обсерватор будет работать до даты отмены указа губернатора.Напомним, ранее в городскую больницу № 2, где содержатся больные коронавирусом, поступил новый рентген-аппарат, приобретённый краевым минздравом на средства «Норникеля». На Таймыре на базе межрайонной больницы Дудинки развернули инфекционный госпиталь. 12 дудинских врачей перешли на постоянное проживание в учреждении, чтобы наблюдать за пациентами с подозрением на COVID-19.