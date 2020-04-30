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30 апреля 2020, 12:39

Этим летом в Норильске отремонтируют значительно больше домов, чем планировалось ранее.


В ходе онлайн-заседания комиссии городского Совета по городскому хозяйству депутаты скорректировали титульный список на ремонт жилых домов в 2020 году.
Так, на 47,9 тыс. рублей предполагается увеличить финансирование ремонта фасада дома на ул. Комсомольской, 47б, выделить по 8,5 млн рублей на ремонт фасадов МКД на ул. Таймырской, 1 и 3.
Кроме того, 338,3 тыс. рублей предлагается направить на проектные работы по восстановлению несущих конструкций фундамента жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, 21. Ещё одно изменение касается улучшения температурных параметров по отоплению жилых домов в квартале, ограниченном улицами Ленинградской, Мира, Московской и Ленинским проспектом: средства в сумме 3,8 млн рублей предполагается выделить на проектирование и прохождение государственной экспертизы на работы по оснащению 29 тепловых пунктов в 17 домах автоматизированными системами погодного регулирования.
Помимо этого предлагается выделить из бюджета средства на ремонт асфальтового покрытия двора на Ленинском проспекте, 20, в связи с многочисленными жалобами жителей. Дополнительно также планируется заменить асфальт во дворах на ул. Севастопольской, 8/3 и 10а (по 1,3 млн рублей на каждый двор), и во дворе дома на ул. Дзержинского, 7 (корп. 1), на сумму 291,9 тыс. рублей.
Рассмотрев корректировки сводного титульного списка на проведение ремонта многоквартирных домов, депутаты утвердили предложенные изменения.
«Несмотря на действующие ограничительные меры, работа депутатов и администрации в области городского хозяйства ведётся в плановом режиме. Закон позволяет нам принимать такие решения дистанционно, и мы, безусловно, это делаем, потому что должны проводиться конкурсные процедуры, которые невозможны без решения депутатов. Теперь, когда необходимые поправки в титульный список внесены, мы будем контролировать выполнение запланированных работ», - прокомментировал итоги онлайн-заседания председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.
Фото: Владимир Макушкин

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