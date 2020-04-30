Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43385

30 апреля 2020, 12:39



Учреждения культуры Норильска, несмотря ни на что, готовятся к майским праздникам.

Например, 1 мая, в День Весны и Труда, Городской центр культуры приглашает совершить виртуальную прогулку «Культура труда». В течение дня в режиме онлайн-трансляции можно будет узнать о деятельности творческих объединений, хореографических и вокальных студий, получить видеосоветы в рубрике «Сделай сам» от умельцев города, как испечь вкусный торт, приготовить правильный кофе, сделать красивый макияж и о многом другом, что можно сделать в домашних условиях. Мероприятие пройдёт в прямом эфире в социальной сети Instagram в аккаунте Городского центра культуры @gcknorilsk. Начало в 12.00. Подробное расписание онлайн-экскурсий «Культура труда» будет опубликовано на сайте ГЦК www.gcknorilsk.ru, а также в социальных сетях. Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого предлагает с помощью мобильных устройств присоединиться к творческим мастер-классам «Весенние цветы» и «Голубь мира». Мастерицы клуба любителей рукоделия «Мастер-класс» проведут увлекательные тематические онлайн-уроки, которые будут доступны в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте) по хештегу #мк_в_высоцком. Также в праздничные выходные можно ещё раз посмотреть самые яркие выступления творческих коллективов КДЦ им. В. Высоцкого. В аккаунтах в социальных сетях ежедневно будут публиковаться видеоролики с выступлениями с различных концертов и мероприятий прошлых лет, в том числе посвящённых Дню Победы. Ищите видео по хештегам #аквамарин_поет #выкрутасы_танцуют. 1 мая стартует флешмоб «Поём День Победы». Желающим принять участие необходимо прислать видеозаписи своего исполнения песни «День Победы» на номер WhatsApp 8-913-163-2990 или e-mail: kdcvisotsky@mail.ru. Ссылка на фонограмму https://www.youtube.com/watch?v=VUzi6uija_A&app=d. Все записи объединят в одно видео - как символ единения всей нашей страны. Видеоролик будет опубликован в социальных сетях на страницах КДЦ под хештегами #поем_деньПобеды #норильскПобеде. Культурно-досуговый центр «Юбилейный» предлагает начать готовиться к празднованию Первомая уже сегодня и принять участие в песенном марафоне #первомайскиекуплеты. Подробности участия опубликованы в аккаунтах в социальных сетях (www.facebook.com/МБУК-КДЦ-Юбилейный, www.instagram.com/kairkdc/, https://vk.com/kairkdc). Там же размещена видеовставка первомайских открыток советского периода «Мир. Труд. Май» и видеоролики танцевальных мастер-классов «Ритмы весны», «Весенняя подзарядка» и мастер-класса по изготовлению цветов «Цветы весны».

Просмотров:210 Поучаствовать в обширной культурной программе можно, не выходя из дома.Например, 1 мая, в День Весны и Труда, Городской центр культуры приглашает совершить виртуальную прогулку «Культура труда». В течение дня в режиме онлайн-трансляции можно будет узнать о деятельности творческих объединений, хореографических и вокальных студий, получить видеосоветы в рубрике «Сделай сам» от умельцев города, как испечь вкусный торт, приготовить правильный кофе, сделать красивый макияж и о многом другом, что можно сделать в домашних условиях. Мероприятие пройдёт в прямом эфире в социальной сети Instagram в аккаунте Городского центра культуры @gcknorilsk. Начало в 12.00. Подробное расписание онлайн-экскурсий «Культура труда» будет опубликовано на сайте ГЦК www.gcknorilsk.ru, а также в социальных сетях.Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого предлагает с помощью мобильных устройств присоединиться к творческим мастер-классам «Весенние цветы» и «Голубь мира». Мастерицы клуба любителей рукоделия «Мастер-класс» проведут увлекательные тематические онлайн-уроки, которые будут доступны в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте) по хештегу #мк_в_высоцком. Также в праздничные выходные можно ещё раз посмотреть самые яркие выступления творческих коллективов КДЦ им. В. Высоцкого. В аккаунтах в социальных сетях ежедневно будут публиковаться видеоролики с выступлениями с различных концертов и мероприятий прошлых лет, в том числе посвящённых Дню Победы. Ищите видео по хештегам #аквамарин_поет #выкрутасы_танцуют.1 мая стартует флешмоб «Поём День Победы». Желающим принять участие необходимо прислать видеозаписи своего исполнения песни «День Победы» на номер WhatsApp 8-913-163-2990 или e-mail: kdcvisotsky@mail.ru. Ссылка на фонограмму https://www.youtube.com/watch?v=VUzi6uija_A&app=d. Все записи объединят в одно видео - как символ единения всей нашей страны. Видеоролик будет опубликован в социальных сетях на страницах КДЦ под хештегами #поем_деньПобеды #норильскПобеде.Культурно-досуговый центр «Юбилейный» предлагает начать готовиться к празднованию Первомая уже сегодня и принять участие в песенном марафоне #первомайскиекуплеты. Подробности участия опубликованы в аккаунтах в социальных сетях (www.facebook.com/МБУК-КДЦ-Юбилейный, www.instagram.com/kairkdc/, https://vk.com/kairkdc). Там же размещена видеовставка первомайских открыток советского периода «Мир. Труд. Май» и видеоролики танцевальных мастер-классов «Ритмы весны», «Весенняя подзарядка» и мастер-класса по изготовлению цветов «Цветы весны».