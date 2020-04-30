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30 апреля 2020, 13:53



Победное небо Заполярья. В Мурманске ко Дню Победы пройдёт авиапарад.

Над городом-героем Мурманском в честь 75-летия Великой Победы 9 Мая пролетят 17 самолётов и вертолётов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота. Демонстрационный пролёт авиатехники пройдёт во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику «Защитникам советского Заполярья». В авиапараде над Мурманском примут участие: вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолёт Ту-142м. Пролёт авиации пройдёт на высоте 200 метров по тому же маршруту, что и в прошлом году, с соблюдением всех требований безопасности. Лётчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования. Первую сводную тренировку они провели в небе над Мурманском 15 апреля. В конце апреля - начале мая состоятся ещё несколько тренировок над городом. Генеральная репетиция запланирована 7 мая в зависимости от погодных условий. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:179 Военные парады и массовые мероприятия с участием военнослужащих в российских городах были перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Однако решением Минобороны России состоятся пролёты военной авиации 9 Мая во всех военных округах и на Северном флоте.Над городом-героем Мурманском в честь 75-летия Великой Победы 9 Мая пролетят 17 самолётов и вертолётов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота.Демонстрационный пролёт авиатехники пройдёт во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику «Защитникам советского Заполярья».В авиапараде над Мурманском примут участие: вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолёт Ту-142м.Пролёт авиации пройдёт на высоте 200 метров по тому же маршруту, что и в прошлом году, с соблюдением всех требований безопасности.Лётчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования. Первую сводную тренировку они провели в небе над Мурманском 15 апреля. В конце апреля - начале мая состоятся ещё несколько тренировок над городом. Генеральная репетиция запланирована 7 мая в зависимости от погодных условий.Фото: Денис Кожевников