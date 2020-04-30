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30 апреля 2020, 16:19



Резервный срок проведения итогового сочинения перенесён на 25 мая.

Так как в соответствии с Указом президента РФ от 28.04.2020 дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими, итоговое сочинение не может быть проведено в ранее предусмотренный резервный срок - 6 мая. В случае если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый дополнительный срок - 25 мая, Рособрнадзор определит для этих регионов другую дату проведения сочинения. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99,5% выпускников 2020 года уже успешно прошли эту процедуру и получили зачёт. Фото: Владимир Макушкин

Просмотров:154 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) перенесла резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. Соответствующее разъяснительное письмо направлено в региональные органы управления образованием, о чём сообщается на официальном сайте Красноярского края.Так как в соответствии с Указом президента РФ от 28.04.2020 дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими, итоговое сочинение не может быть проведено в ранее предусмотренный резервный срок - 6 мая.В случае если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый дополнительный срок - 25 мая, Рособрнадзор определит для этих регионов другую дату проведения сочинения.Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99,5% выпускников 2020 года уже успешно прошли эту процедуру и получили зачёт.Фото: Владимир Макушкин