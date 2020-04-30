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30 апреля 2020, 16:19



Экономика тундры. Под воздействием рыночных реформ в среде оленеводов сформировался полноценный малый бизнес.

Учёные выяснили, что современные оленеводы не стремятся к интеграции или объединению в большие оленеводческие хозяйства. Для них принципиально иметь собственное стадо и полагаться в делах только на себя и свою семью. Учитывая эту позицию тундровиков и сформировавшиеся экономические взаимоотношения в отрасли, исследователи сделали вывод, что меры государственного регулирования и поддержки кочевников должны быть нацелены на развитие предпринимательской модели со своей арктической спецификой. По мнению учёных, на данном этапе развития оленеводства необходимо внедрять гибридные формы государственно-рыночного сосуществования. Сместить акцент в сторону децентрализации принятия решений с допуском к ним самих оленеводов, учитывать обратную связь от них на принятые решения сверху. Важным является обучение навыкам кочевого арктического бизнеса. По результатам исследования доктор географических наук директор Института регионального консалтинга Александр Пилясов и научный сотрудник сектора культурной антропологии Центра изучения Арктики Валерий Кибенко подготовили рекомендации, которые будут интересны не только для специалистов-североведов, но и для органов государственной власти. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:156 К такому выводу пришил учёные, которые занимаются исследованием этого вопроса. Предметом исследований стали сообщества оленеводов трёх районов Ямала, где располагаются около трёх тысяч оленеводческих хозяйств, средний размер стад которых варьируется в пределах 150-200 голов. Учёные Института регионального консалтинга и Научного центра изучения Арктики проводили наблюдения в течение трёх лет. Впервые исследователи рассмотрели оленеводство не с точки зрения этнографии и традиционного природопользования, а с позиции того, что кочевники Арктики являются активными участниками малого бизнеса.Учёные выяснили, что современные оленеводы не стремятся к интеграции или объединению в большие оленеводческие хозяйства. Для них принципиально иметь собственное стадо и полагаться в делах только на себя и свою семью. Учитывая эту позицию тундровиков и сформировавшиеся экономические взаимоотношения в отрасли, исследователи сделали вывод, что меры государственного регулирования и поддержки кочевников должны быть нацелены на развитие предпринимательской модели со своей арктической спецификой.По мнению учёных, на данном этапе развития оленеводства необходимо внедрять гибридные формы государственно-рыночного сосуществования. Сместить акцент в сторону децентрализации принятия решений с допуском к ним самих оленеводов, учитывать обратную связь от них на принятые решения сверху. Важным является обучение навыкам кочевого арктического бизнеса.По результатам исследования доктор географических наук директор Института регионального консалтинга Александр Пилясов и научный сотрудник сектора культурной антропологии Центра изучения Арктики Валерий Кибенко подготовили рекомендации, которые будут интересны не только для специалистов-североведов, но и для органов государственной власти.Фото: Денис Кожевников