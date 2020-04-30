Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43389

30 апреля 2020, 16:36



Минус один. Из инфекционной больницы Норильска выписан ещё один пациент, лечившийся от коронавируса.

За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заболевания. Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 680 человек, за последние сутки взяты под наблюдение 93 человека. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:490 Сегодня в Норильске на карантине находятся 63 человека, из которых за сутки добавился всего один. Всего же по краю на 30 апреля зарегистрировано 666 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Темп прироста – 9,3%. Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести в крае следующее: бессимптомные - 223, лёгкая степень тяжести - 251, средняя степень тяжести – 167, тяжёлая форма – 25. Выписаны с выздоровлением – 74.За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заболевания.Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 680 человек, за последние сутки взяты под наблюдение 93 человека.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.Фото: Денис Кожевников