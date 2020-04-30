Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43390

30 апреля 2020, 16:55



«ТаймырФотоГода-2020» стартует. Приглашаются фотографы.

Участниками фотовыставки становятся авторы самых оригинальных, сильных, эмоциональных и качественных работ, прошедших конкурсный отбор. На рассмотрение принимаются фоторепортажи и серии работ (от 4 до 12 авторских снимков), объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательности, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории севера Красноярского края в 2019-2020 гг. Лучшие работы будут экспонированы в музейном выставочном пространстве традиционно в июле, к Дню фотографа. Заявки принимаются до 26 июня включительно по новому электронному адресу tfg@norilskmuseum.ru. Подробнее - в положении на сайте музея norilskmuseum.ru. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:144 Музей Норильска совместно с фотоклубом «Таймыр» приглашает норильских и таймырских фотографов показать свой авторский взгляд на жизнь в Заполярье на ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2020».Участниками фотовыставки становятся авторы самых оригинальных, сильных, эмоциональных и качественных работ, прошедших конкурсный отбор. На рассмотрение принимаются фоторепортажи и серии работ (от 4 до 12 авторских снимков), объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательности, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории севера Красноярского края в 2019-2020 гг.Лучшие работы будут экспонированы в музейном выставочном пространстве традиционно в июле, к Дню фотографа.Заявки принимаются до 26 июня включительно по новому электронному адресу tfg@norilskmuseum.ru.Подробнее - в положении на сайте музея norilskmuseum.ru.Фото Дениса Кожевникова