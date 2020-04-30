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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 Более 20 нарушителей ПДД привлекли к ответственности госавтоинспекторы в ходе рейдов.
17:00 Выплата пенсий в майские праздники.
16:55 «ТаймырФотоГода-2020» стартует. Приглашаются фотографы.
16:36 Минус один. Из инфекционной больницы Норильска выписан ещё один пациент, лечившийся от коронавируса.
16:19 Экономика тундры. Под воздействием рыночных реформ в среде оленеводов сформировался полноценный малый бизнес.
16:19 Резервный срок проведения итогового сочинения перенесён на 25 мая.
13:53 Победное небо Заполярья. В Мурманске ко Дню Победы пройдёт авиапарад.
12:39 Учреждения культуры Норильска, несмотря ни на что, готовятся к майским праздникам.
12:39 Аэропорт «Емельяново» в Красноярске – в рейтинге Forbes.
12:39 Этим летом в Норильске отремонтируют значительно больше домов, чем планировалось ранее.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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