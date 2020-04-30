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30 апреля 2020, 17:00



Выплата пенсий в майские праздники.



Просмотров:206 В Красноярском крае выплата и доставка пенсий в праздничные дни мая в почтовых отделениях будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком. Выплаты будут производиться за период с 3 мая по 11 мая 2020 года с учётом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи. Так, 2 мая можно будет получить пенсии за 3 мая; 4 мая – за 4 и 5 мая; 5 мая – выходной. 6 мая можно будет получить пенсии за 6 и 7 мая, 7 мая – за 8 и 9 мая, 11 мая – за 11 мая и далее по обычному графику.