Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43392

30 апреля 2020, 17:12



Более 20 нарушителей ПДД привлекли к ответственности госавтоинспекторы в ходе рейдов.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Водители должны помнить, что при приближении к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость, быть предельно бдительными, реально оценивать дорожные и погодные условия.

Просмотров:159 Профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» прошли накануне днём. За нарушение правил ПДД составлено более 20 административных материалов. Не уступили дорогу пешеходам - четыре водителя, 16 пешеходов рискнули перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора либо в неустановленном для перехода месте. Двоим водителям придётся ответить по закону за игнорирование требования об использовании ремней безопасности.Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.Водители должны помнить, что при приближении к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость, быть предельно бдительными, реально оценивать дорожные и погодные условия.