Удалённую работу планируют утвердить законодательно

Министерство труда планирует изменить действующие меры Трудового кодекса. В частности те, которые касаются удалённой работы и гибких форм занятости. Этот вопрос прорабатывается для того, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Введение новых норм требует обсуждения с профсоюзами и работодателями. В ведомстве столкнулись с тем, что массовый уход россиян на удалённую форму работы выявил недостатки в законодательстве. Сейчас вопросы длительности рабочего дня, графика и даже оснащения техническими средствами решаются в частном порядке.

Новые проекты призваны регламентировать трудовые отношения россиян и защитить их доход. Об этом в интервью в программе «Познер» Первого канала рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Он назвал серьёзной проблемой разрыв в доходах богатых и бедных граждан страны и признал, что лишь незначительный процент соотечественников имеет стабильный уровень доходов.

«На сегодняшний день это именно трансформация рынка труда, в том числе, кстати, и с учётом тех посылов, которые мы сейчас имеем в рамках пандемии: это удалённая занятость, гибкие формы занятости, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход», – отметил министр.

Антон Котяков уточнил, что ведомство в ближайшее время выйдет в Госдуму с соответствующей инициативой.