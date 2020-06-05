396 свидетельств на переселение получили норильчане в этом году

Речь о программе переселения на материк в рамках четырёхстороннего соглашения, финансирование которой в последние годы идёт из трёх источников – из краевого и муниципального бюджетов, а также - за счёт средств компании «Норникель».



37 свидетельств в Норильск поступили в марте, остальные 359 - за счет средств ЗФ «Норникель» - в администрации Норильска получили 20 мая. А с 22 по 29 мая специалисты управления жилфонда большую часть свидетельств раздали горожанам.



Из 359 документов на получение финансирования покупки жилья 273 получены норильчанами, 17 свидетельств направлено в краевое министерство для замены региона выезда, в связи с изменившимися планами, шесть граждан отказались от получения свидетельств; 42 будут вручены в ближайшее время тем, кто не смог забрать их вовремя; 21 свидетельство не вручено, поскольку граждане не отвечают на телефонные звонки. В их адрес будет направлено уведомление о необходимости обращения в управление.



Сегодня четыре семьи уже приобрели квартиры в благоприятных для проживания регионах страны.



Отметим, что администрация Норильска еще 8 мая этого года направила в адрес министра строительства Красноярского края обращение о внесении изменений в программу переселения с тем, чтобы продлить сроки действия с 6 до 9 месяцев.



Аналогичные изменения, в связи с распространением коронавирусной инфекции, были внесены постановлением правительства РФ в отношении срока действия свидетельств, выданных молодым семьям.



Дни приема граждан, как и раньше - каждый понедельник и четверг с 14.00 до 17.00.