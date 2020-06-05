Авиакомпания NordStar обеспечила срочную доставку в Норильск специального груза с лекарственными средствами

Лекарства предназначены в первую очередь для пациентов с COVID-19, уже находящихся под наблюдением врачей и ожидающих срочной медицинской помощи. Груз был транспортирован в Норильск из Красноярска 4 июня в приоритетном порядке и направлен в Норильскую городскую больницу № 2. Общий вес доставленных медикаментов составил 1 700 кг.

Лекарственные препараты, транспортированные в Норильск при поддержке авиакомпании NordStar, помогут обеспечить жителей города своевременной и необходимой медицинской помощью и создадут необходимый запас лекарственных средств в преддверии массового сезона отпусков и длительных школьных каникул.