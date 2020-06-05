Ежедневно вертолётами «Норильск Авиа» совершается около десяти рейсов Ми-8 к месту ликвидации аварии на Амбарке.

Лётчики доставляют в тундру оборудование, материалы, специалистов, продукты, а также - многочисленных региональных, столичных и местных журналистов, работающих на освещении ликвидации. На облёте территории задействованы также лёгкие вертолеты Eurocopter AS-350, которые тоже совершают порядка 3-4 рейсов в день. При этом авиаторы считают одним рейсом полёт до места назначения и обратно, то есть количество вылетов нашей авиации можно смело умножать на два. Не зря норильчане, глядя на машины «Норильск Авиа» в воздухе, говорят:«Небо кипит!».