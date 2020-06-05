Краевая избирательная комиссия получила из типографии более двух миллионов избирательных бюллетеней

На каждый бюллетень нанесена защитная сетка, также на них будут печати и подписи членов участковых комиссий. Больше 700 тысяч бюллетеней предназначены для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля. В связи с коронавирусом на всех избирательных участках будут соблюдаться строгие меры профилактики.

- Каждому участнику голосования будет выдаваться маска, мы подготовим санитайзеры, перчатки для участников голосования и членов избирательной комиссии. Безусловно, будет соблюдаться социальная дистанция при голосовании, чтобы у нас не было скопления людей. И самое главное – голосование в течение семи дней позволит развести потоки народа, исключить очереди и толпы, - рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.