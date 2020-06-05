Краевая избирательная комиссия получила из типографии более двух миллионов избирательных бюллетеней
Краевая избирательная комиссия получила из типографии более двух миллионов избирательных бюллетеней
На каждый бюллетень нанесена защитная сетка, также на них будут печати и подписи членов участковых комиссий. Больше 700 тысяч бюллетеней предназначены для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля. В связи с коронавирусом на всех избирательных участках будут соблюдаться строгие меры профилактики.
- Каждому участнику голосования будет выдаваться маска, мы подготовим санитайзеры, перчатки для участников голосования и членов избирательной комиссии. Безусловно, будет соблюдаться социальная дистанция при голосовании, чтобы у нас не было скопления людей. И самое главное – голосование в течение семи дней позволит развести потоки народа, исключить очереди и толпы, - рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.