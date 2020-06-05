Магазины Норильска снова открыты. А также ещё целый ряд организаций

С 4 июня химчистки, прачечные, ателье, СТО и непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров, могут возобновить работу. При этом посетители должны находиться в помещении из расчёта один человек на четыре квадратных метра площади. Обязательным остаётся соблюдение масочного режима.

В рамках проекта «Бизнес-адаптация» продолжается выдача предпринимателям средств индивидуальной защиты. Такая мера поддержки предложена Агентством развития Норильска и реализуется совместно с компанией «Норникель» и городской администрацией.

Предприятия, которые с сегодняшнего дня возвращаются к работе, могут бесплатно получить медицинские маски, перчатки и санитайзеры для рук. Для этого необходимо заполнить заявку.

СИЗ закуплены на средства компании «Норникель».