Музей Норильска проведёт патриотическую онлайн-игру в День России

12 июня виртуальные посетители смогут стать участниками семейной музейной игры, которая пройдёт в формате викторины. Онлайн-встреча пройдёт на популярной платформе Zoom, сообщили в музейно-выставочном комплексе.

Участие в интеллектуальном турнире смогут принять только пять семей. Их ждёт серия интересных, но непростых вопросов на общую эрудицию, знание истории своей малой родины и не только.

Желающие могут присоединиться к игре в качестве зрителей или группы поддержки. Прямая трансляция пройдёт на странице музея на Facebook– facebook.com/groups/norilskmuseum. В течение всего состязания зрители смогут не только наблюдать, но и активно подсказывать командам в комментариях под видео.

Участие в игре бесплатное, но необходимо предварительно записаться по телефону 8-903-929-64-58 (Ольга Бабакова).

Количество команд-участников ограничено.