Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Команда Арктики»

Его проводит Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике при участии Центра стратегических проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Принять участие может молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет в двух категориях: молодые люди, проживающие в арктических и неарктических регионах страны. Победители будут проходить стажировку или практику в команде Минвостокразвития России, а затем будут трудоустроены.

Заявки на участие принимают по 21 июня включительно.

25 июня отборочная комиссия публично подведёт итоги конкурса и объявит победивших. Количество победителей конкурса не ограничено.

Подробная информация размещена на сайте https://hcfe.ru/arctic.

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