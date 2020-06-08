В аэропорту «Норильск» считают туристов

Несмотря на затянувшийся режим самоизоляции и связанные с этим сложности в туриндустрии, Агентство развития Норильска продолжает работу и в этом направлении. По мнению специалистов, одним из последствий пандемии может стать резкое снижение туристов в популярных местах. Вместе с тем сложившаяся ситуация будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Сегодня специалисты АРН установили в зоне пограничного контроля аэропорта «Норильск» так называемые счётчики туристов. Это небольшие USB-пульты, предлагающие каждому прилетевшему выбрать нажатием на соответствующую кнопку цель приезда в Норильск – домой, по работе, туризм или другое. Для России установка подобного оборудования – уникальный случай.

Система подсчёта туристов необходима не только для того, чтобы отмечать динамику посещения территорий туркластера «Арктический». В первую очередь точные количественные показатели нужны для экономических расчётов, для оценки и понимания инвестиционного потенциала.

«У нас достаточно масштабные планы по развитию кластера. В том числе они включают реализацию проектов по модернизации и созданию туристической и обеспечивающей инфраструктуры. К проектам привлечены 37 инвесторов. Во многом экономическая целесообразность, привлечение государственной поддержки зависят от расчёта посещаемости территорий. Именно поэтому такие «счётчики» мы планируем установить и на других точках входа на территории кластера – в дудинском и хатангском морских портах», - рассказала руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анастасия Король.